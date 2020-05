Non dà sue notizie da due giorni, scattano le ricerche

Sono scattate nel pomeriggio le ricerche per un 40enne di Gubbio, ma domiciliato a Pordenone, che non da notizie di sè da due giorni. La sua auto è stata ritrovata dai Carabinieri in zona Roncjade, a Piacavallo, dove si sono concentrate le operazioni. Il cellulare dell'uomo è stato ritrovato nella sua auto e non è stato possibile attivare la geolocalizzazione.

Sul posto sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone, con le unità speleo-alpino-fluviali, il nucleo cinofili e del servizio di topografia applicata al soccorso, oltre ai tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico, con quindici uomini divisi in sette squadre, che stanno perlustrando i sentieri. C'è anche un'unità cinofila del Cnsas ed è in arrivo un'altra unità molecolare dal Trentino Alto Adige.

Impegnati anche due elicotteri, il Drago del nucleo volo dei Vigili del Fuoco di Bologna che si muove sulle creste della Pedemontana, mentre quello della Protezione Civile sta perlustrando la zona dell'Alta via dei Rondoi, sebbene disturbato dalla presenza di nuvolosità variabile.