Non dà sue notizie, la trovano morta in casa

Tragedia questa mattina a Gemona dove è stata trovata senza vita una donna. A dare l'allarme sono stati i parenti e i vicini di casa che non avevano notizie di lei da qualche tempo. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, insieme al personale medico e ai Carabinieri.

Aperta la porta, i pompieri hanno fatto la brutta scoperta. La donna era riversa a terra, priva di vita. Si tratta di una pensionata di 83 anni. A stroncare la sua vita un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria, a disposizione della famiglia, per la celebrazione dei funerali.