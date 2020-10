Non danno loro notizie, trovate senza vita in casa

Intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco nella prima serata di ieri, in un'abitazione di Palmanova. A richiedere il loro aiuto sono stati i parenti di un'anziana che, chiamata più volte al telefono, non rispondeva. Così è scattato l'allarme, con una chiamata al Nue 112. Il tempestivo intervento dei pompieri e dell'equipe sanitaria purtroppo è stato inutile. Aperta la porta della casa, è stata fatta la triste scoperta: la donna era senza vita, colpita da un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria e affidata ai familiari in lutto per la celebrazione dei funerali.

Anche a Trieste, nella tarda mattinata di ieri, nella zona di via Baiamonti, è scattato l'allarme per una donna che non rispondeva al campanello. Anche in quel caso, purtroppo, l'intervento dei soccorritori è stato inutile. L'anziana, infatti, era deceduta da qualche ora, pure in questo caso per cause naturali. Il corpo è stato affidato ai parenti per le esequie.