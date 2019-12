Non fa rientro a casa, anziana trovata morta nella notte

Triste epilogo, nella notte, per le ricerche della donna di 85 anni di Caneva che non dava notizie di sé da ieri mattina. Dopo l'allarme, lanciato dai parenti che non l'hanno vista rientare, è stata attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sono scesi in campo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno battuto dal primo pomeriggio l'area dove era stata avvistata l'ultima volta.

L'anziana è stata ritrovata senza vita a Caneva, nelle acque del corso d'acqua conosciuto come canale Enel. A ritrovare il suo corpo sono state le squadre fluviali dei Vigili del Fuoco di Pordenone, intorno alle 20. Per gestire l'intervento era stata predisposta un'Unità di Comando Locale, presieduta dagli operatori del Tas, il nucleo di Topografia Applicata al Soccorso di secondo livello, per gestire le squadre dei pompieri e della Protezione civile impegnati sul posto.