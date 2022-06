Non garantì la sicurezza, condannato per l'infortunio mortale a Porto Margreth

Non attuò tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza a Porto Margreth e ciò causò la morte sul lavoro di Flaviano Bernardi. Per questo il Tribunale di Udine ha condannato Ernesto Milan, presidente del Cda dell’Impresa portuale Porto Nogaro e presidente del Consorzio Portonuovo, a un anno e sei mesi di carcere e a 4 mila euro di multa, pena sospesa.

L’infortunio è accaduto a San Giorgio di Nogaro il 16 marzo 2018, quando la vittima, un operaio di 62 anni, fu travolta da un carrello elevatore che stava procedendo in retromarcia. L’uomo morì per le lesioni nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. L’operaio, oggi 50enne, che guidava il mezzo ha patteggiato in passato un anno di carcere con la sospensione condizionale.

Milan è stato riconosciuto colpevole di non aver indicato tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie nel Documento di valutazione rischi, in particolare di non aver previsto e realizzato percorsi pedonali sicuri nell’area di Porto Margreth.

“Gli operatori portuali - spiega il difensore, l’avvocato Oliviero Comand che sta valutando l’appello - non hanno il potere di normare la circolazione dei porti, cosa che spetta alla Capitaneria di Porto o alla Regione”.

Il Consorzio Portonuovo è stato sanzionato per oltre 42mila euro. E’ stato assolto, invece, il titolare della società per la quale lavorava la vittima.