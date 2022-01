Non ha convertito la patente straniera, scatta la sanzione

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Trieste ha multato per aver violato il Codice della strada un cittadino kosovaro classe 2000. E’ stato fermato per un controllo da una Volante in via Fabio Severo, a bordo della sua auto con due connazionali.

Dagli accertamenti è emerso che, pur essendo residente in Italia (in particolare a Trieste) da più di un anno, non aveva convertito la sua patente di guida kosovara in quella rilasciata dalle autorità italiane. E’ stato sanzionato, la patente gli è stata ritirata e la vettura è stata prelevata da un suo conoscente.