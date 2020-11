Non hanno loro notizie, li trovano senza vita in casa

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo questa notte per l'apertura della porta di un'abitazione del capoluogo carnico, dove risiedeva un pensionato di 85 anni che non dava notizie di sé. I pompieri, insieme al personale medico e ai militari dell'Arma, allertati intorno alle 2.30, sono entrati nell'appartamento e hanno fatto la triste scoperta. L'uomo era deceduto. Le cause sono naturali, da ricondursi a un malore fatale che non ha permesso al pensionato di chiedere aiuto.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria, a disposizione dei familiari.

Un decesso per cause naturali anche a Prepotto; in questo caso si tratta di una donna di 77 anni trovata senza vita dai parenti intorno alle 22, nella sua abitazione. È stata affidata ai congiunti per la celebrazione dei funerali.