Non hanno sue notizie, era morto da una settimana

Da tempo non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Viveva da solo in un appartamento a Trieste. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, anche a seguito di alcune segnalazione dei vicini di casa che hanno chiamato al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la porta, che era chiusa dall'interno, e hanno fatto la brutta scoperta. L'uomo era senza vita, deceduto da almeno una decina di giorni.

A decretare ufficialmente il decesso è stato il medico dell'equipe sanitaria. Dopo il nullaosta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, la salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti che si sono conclusi intorno alla mezzanotte. Le cause del decesso sono naturali, riconducibile a un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto.