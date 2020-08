Non hanno sue notizie, era morto in casa da giorni

Intorno alle 21 di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti a Monfalcone su richiesta della Centrale Nue 112 per l'apertura della porta di un'abitazione. Parenti e vicini di casa di un uomo di 60 anni non riuscivano a mettersi in contatto con lui da tempo e si sono preoccupati, facendo scattare l'allarme. Sul posto anche i Carabinieri.

Entrati in casa, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta, rinvenendo il corpo senza vita dell'uomo. Era deceduto da circa 10 giorni. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia, la salma è stata composta in camera mortuaria nel cuore della notte, dopo tutti gli accertamenti. Si tratta di un decesso sopraggiunto per cause naturali.