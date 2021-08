Non hanno sue notizie, la trovano senza vita

Malore fatale per una donna di 51 anni di Udine che questa mattina è stata trovata senza vita nella sua abitazione via Mameli. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Inutili i soccorsi. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, sopraggiunto probabilmente nella notte.

Ottenuto il nulla osta del magistrato di turno della Procura di Udine, la salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che disporrà l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.