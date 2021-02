Decesso a Udine nel pomeriggio di ieri di una persona di 71 anni che viveva da sola. A dare l'allarme vicini e parenti che non lo sentivano da tempo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e anche i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta, chiusa dall'interno. L'uomo è morto per malore.

La salma è stata composta in camera mortuaria per un'ispezione esterna. È successo nella zona via Val Saisera. È stata disposta l'autopsia.