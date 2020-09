Non hanno sue notizie, lo trovano senza vita

Non dava notizie di sé da diverse ore così i parenti e i vicini di casa si sono allarmati e hanno chiamato il numero unico 112. Subito la Centrale ha inviato sul posto i sanitari e anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di via Interna, per prestare soccorso e aprire la porta dell'abitazione indicata da congiunti e vicini, che risultava chiusa dall'interno.

Una volta entrati, è stata fatta la brutta scoperta: l'uomo, 88 anni, è stato trovato senza vita, in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili le manovre di soccorso, poiché l'anziano era già morto da qualche ora.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica, la salma è stata affidata ai familiari per la celebrazione dei funerali. È successo questa mattina a Pordenone.