Un uomo di 66 anni di Moggio Udinese è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in una frazione di Moggio. L'uomo era morto per cause naturali, a seguito di malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto.

Il 66enne viveva solo; era deceduto da circa due giorni. La triste scoperta ieri sera poco prima delle 20. Sul posto sanitari, Vigili del Fuoco e i Carabinieri.