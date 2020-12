Non hanno sue notizie, noto artigiano trovato senza vita

Era da giorni che non rispondeva alle telefonate dei parenti. Questa mattina, la tragica scoperta: era morto nella sua abitazione di Tricesimo. I parenti preoccupati avevano attivato la macchina dei soccorsi. E così dopo che i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta di casa, i sanitari non hanno potuto fare ormai più nulla se non constatare il decesso.

Il medico legale ne ha poi decretato la morte per cause naturali. Il pubblico ministero della Procura di Udine ha affidato la salma ai famigliari. Vasto il cordoglio nella comunità di Tricesimo, dove l'uomo, un artigiano 75enne, era molto conosciuto e stimato.

È stato colto da un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto.