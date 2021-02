Non hanno sue notizie, trovato senza vita in casa

Tragedia a Udine, nella zona di via Sant'Osvaldo dove, nella tarda mattinata, un uomo di 48 anni che viveva da solo, Emanuele Toniutti, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Inutile purtroppo l'intervento in emergenza: per l'uomo, morto a seguito di un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria e affidata ai parenti in lutto, per la celebrazione dei funerali.