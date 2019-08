Non inserisce il freno a mano e l'auto si cappotta per strada

Singolare incidente stradale questa mattina di venerdì 16 agosto, intorno alle 9, in via Gortani, ad Arta Terme. Una donna al volante di un'auto si è fermata per buttare il sacco della immondizia all'interno del cassonetto.

Si è dimenticata però di attivare il freno a mano così, mentre gettava la spazzatura, la vettura si è mossa da sola ribaltandosi più volte lungo la strada. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno e quindi nessuno si è fatto male. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza della vettura cappottata, poi affidata al soccorso stradale.