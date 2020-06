Non la sentono da settimane, era morta in casa

Una donna di Trieste di 58 anni, cittadina italiana, che non dava notizie di sé da due settimane, è stata trovata morta nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati parenti e amici che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei.

Sul posto, sono intervenuti subito i sanitari, insieme a una Volante della Polizia di Stato della Questura di Trieste; aperta la porta è stata fatta la triste scoperta. La donna era deceduta, da tempo. Viveva sola. A stroncare la sua vita è stato un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, il corpo è stato rimosso e affidato ai parenti per la celebrazione dei funerali.