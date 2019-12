Non la vedono da giorni, era morta in casa

Lutto nella piccola borgata di Micottis di Lusevera dove una delle 50 residenti è stata trovata morta in casa. Si tratta di una donna di poco meno di 60 anni che aveva già perso il marito e una figlia. Una vicina si è accorta che da giorni, almeno da una settimana, non aveva ritirato i bidoncini delle immondizie. Così ha lanciato l'allarme anche perché la donna non rispondeva né al telefono né al campanello.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza. La porta è stata aperta ed è stata fatta la triste sorpresa. La donna era deceduta, probabilmente dall'inizio della settimana, stroncata da un malore fatale che le ha impedito di chiedere aiuto. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Udine il corpo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. È possibile che venga disposta un'autopsia.

Il sindaco Luca Paoloni si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grave lutto. Paola lavorava nella casa di riposo Opera Pia Coianiz di Tarcento. Era molto amata e conosciuta in paese, anche per la sua grande disponibilità. Si attende adesso di poterle dare l'ultimo saluto. Lascia nel dolore una figlia e altri parenti.