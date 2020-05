Non li sentono da giorni, due morti in casa

Non rispondeva da due giorni al campanello di casa e i vicini si sono allarmati, anche perché le tapparelle non erano state mai alzate e non si vedevano luci la sera. Così è scattata una chiamata al 112, che ha fatto intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, insieme ai Carabinieri della Stazione di Martignacco, a Pasian di Prato.

La porta era chiusa dall'interno. Una volta entrati, pompieri e militari dell'Arma hanno fatto la triste scoperta. L'uomo, 62 anni, era morto, stroncato da un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Il decesso risale con ogni probabilità a qualche giorno prima. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, il corpo è stato rimosso e composto in cella mortuaria. La tragica scoperta alle 21 di ieri.

Intervento nella notte anche dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e dei Carabinieri a San Pier d'Isonzo, insieme al personale sanitario, questa notte, per un decesso, sempre in abitazione. Trovato senza vita un uomo di 61 anni, deceduto poco prima. La salma è stata traslata in camera mortuaria, a disposizione dei familiari. Non ci sono responsabilità a carico di terze persone nel decesso.