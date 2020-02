Non lo vedono al lavoro, lo trovano senza vita in casa

I colleghi non lo vedevano al lavoro da tre giorni e si sono insospettiti perché non rispondeva neanche al telefono. Così hanno chiamato il Nue 112 chiedendo un controllo nell'abitazione del collega, un uomo di 60 anni residente a Marsure di Aviano.

Ottenuta l'autorizzazione da parte della magistratura, la Polizia Locale è intervenuta nell'abitazione, insieme ai Vigili del Fuoco, per aprire la porta che era chiusa dall'interno. Subito dopo la triste sorpresa. L'uomo era riverso a terra, deceduto per cause naturali.

Il personale medico ha decretato il decesso e il corpo è stato composto in obitorio. L'uomo, dipendente dell'Ufficio Postale di Pordenone, viveva solo.