Non lo vedono da un po', era morto in casa da giorni

Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste, in via Giacomo Matteotti, nel primo pomeriggio di ieri. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che non lo vedevano uscire da giorni e che si sono insospettiti perché hanno sentito un cattivo odore provenire dall'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta, chiusa dall'interno.

A quel punto è stata fatta la brutta scoperta. Il pensionato, che viveva da solo, era deceduto da giorni. E' stato stroncato da un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto.