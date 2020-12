Non ottiene la ricetta, scatena il finimondo nello studio medico

Un uomo di 50 anni di Trieste, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri dopo avere aggredito la segretaria di uno studio medico che si era rifiutata di rilasciargli una prescrizione per l'acquisto di un farmaco

Al rifiuto di fornire la ricetta, per la quale non c'erano disposizioni del dottore, l'uomo ha prima danneggiato diversi arredi dell'ambulatorio e poi le si è scagliato contro, spintonandola e colpendola alla testa, cercando anche di prenderla per il collo. Poi si è allontanato di corsa, nel tentativo di far perdere le sue tracce.

La segretaria, scossa e dolorante, ha chiamato subito il Nue 112, chiedendo aiuto; sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e i sanitari. I Carabinieri hanno rintracciato il 50enne nei pressi dello studio medico, mentre camminava in strada facendo finta di nulla.

Alla fine è stato arrestato, anche per aver opposto resistenza ai militari. La donna, invece, è stata trasportata in ospedale dove le sono stati riscontrati traumi al capo e al collo. Non è comunque in gravi condizioni.