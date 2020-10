Non potevano tornare a Udine, trovati in Borgo Stazione

Nuovi controlli in Borgo Stazione, a Udine, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile. Continua senza sosta, infatti, il monitoraggio di questa delicata zona della città per reprimere e prevenire fenomeni di microcriminalità e spaccio di stupefacenti.

Gli uomini del Luogotenente Andrea Riolo hanno denunciato quattro cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora e nullafacenti. Si tratta di un cittadino tunisino di 21 anni, di due afghani di 26 a 24 anni e di un pakistano di 24 anni.

Sono stati sorpresi in via Ciconi, in piazza della Repubblica, in via Roma e in via Manzoni, in violazione del provvedimento del divieto del ritorno nel comune da cui risultano gravati.