Non può avvicinarla, ma la prende per il collo e la costringe a seguirlo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 agosto, gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Udine e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, che da mesi collaborano nei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo che aveva violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna.

La donna era stata raggiunta nei pressi dell’autostazione delle corriere di Udine e costretta a seguirlo in un locale della zona. Intimorita dal suo atteggiamento, è riuscita, con la scusa di andare in bagno, ad allertare la Sala Operativa della Questura, che ha immediatamente inviato sul posto gli agenti.

Ricostruito l’accaduto e accertata l’effettiva violazione, i poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza dell'uomo e accompagnato la donna in luogo sicuro. In base al 'Codice rosso', a maggior tutela delle vittime di maltrattamenti o atti persecutori, l’arresto è obblgatorio nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo è stato denunciato anche per violenza privata, avendo costretto la donna a seguirlo afferrandola per il collo.

Convalidato l’arresto, il Gip ha disposto per l’uomo un aggravamento della misura cautelare, prevedendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza al domicilio nelle ore serali e notturne.