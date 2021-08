Non può evitare un capriolo, ferito un 44enne

Un uomo di 44 anni, di Mossa, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto intorno alle 21.30 di ieri, in via Palazzato, lungo l'ex provinciale 68, a Fiumicello Villa Vicentina. Era in sella al suo scooter quando è andato a schiantarsi contro un animale selvatico, un capriolo, che gli ha tagliato improvvisamente la strada, uscendo dalla boscaglia.

Il 44enne è rovinato a terra malamente; ferito e confuso si è allontanato per circa mezzo chilometro dal luogo dell'incidente dove poi ha avuto un malore accasciandosi a terra. A dare l'allarme, chiamando il Nue 112, è stata una guardia giurata del Corpo Vigilanza Diurna e Notturna, che lo ha visto a terra, dopo aver notato lo scooter in mezzo alla strada.

Sul posto la Sores ha inviato in codice rosso l'equipaggio della Croce Verde Goriziana che lo ha stabilizzato e poi lo accompagnato alla piazzola di Terzo di Aquileia dove lo attendeva l'elicottero sanitario per il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara.

L'uomo ha riportato diverse lesioni, in particolare un serio trauma toracico. E' grave, ma non sarebbe in pericolo di vita; sul posto, per i rilievi, la viabilità e gli accertamenti, i Carabinieri di Fiumicello Villa Vicentina e di Cervignano del Friuli. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. L'animale è morto nell'impatto.