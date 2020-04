Non restano a casa, ancora sanzioni nel Friuli Occidentale

I Carabinieri della Compagnia di Sacile rilevano quotidianamente comportamenti in violazione alle prescrizioni dei decreti e dalle ordinanze per il contrasto del Coronavirus.

Il 2 aprile, alle 19.15 circa, personale dell’aliquota radiomobile ha fermato in via Nievo a Sacile una Fiat 500 con a bordo un 34enne, con precedenti di polizia, e un coetaneo, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Sacile. I due giovani riferivano di provenire da piazza Del Popolo dove avevano acquistato sigarette, dando segni d'immotivato nervosismo. Sottoposti a perquisizione, è stata scoperta una dose di cocaina, immediatamente sequestrata. Considerato che nelle immediate vicinanze delle rispettive abitazioni ci sono diverse rivendite di tabacchi con distributori automatici (molto più vicini di quelli di piazza Del Popolo), sono stati entrambi multati per inottemperanza ai decreti, sanzione maggiorata poiché sorpresi a bordo dell'auto.

I carabinieri della stazione di Aviano hanno sanzionato un 60enne di Silea (Venezia) sorpreso in Piancavallo alla ricerca di cantieri edili, due fratelli di 15 e 17 anni, noti pregiudicati di Aviano, sorpresi all’interno del centro sportivo Visinai a giocare a calcio, e un 30enne pakistano rientrato da Pordenone dove riferiva aver acquistato un telefono cellulare.

I militari di Sacile hanno, invece, rintracciato in stazione un 62enne marocchino senza documenti, pregiudicato, nei confronti del quale pendeva un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Torino; denunciato per violazione alla normativa sul soggiorno degli stranieri, accompagnato in Questura gli è stato nuovamente intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni; è stato anche contravvenzionato ai sensi della normativa vigente sul contenimento della diffusione epidemiologica.