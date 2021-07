Non rientra a casa, anziano trovato senza vita

E' stato ritrovato senza vita Bruno Feruglio, l'anziano scomparso da ieri da Variano di Basiliano. Il suo corpo è stato avvistato questa mattina, in un canale d'irrigazione, nella zona di via Maggiore. Il 93enne si era allontanato da casa senza cellulare e non aveva fatto ritorno a casa.

I parenti, non avevendo sue notizie, avevano fatto scattare l'allarme. Era stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla prefettura di Udine. Da ieri sera hanno operato i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Codroipo e le squadre del Comando di Udine, insieme ai Carabinieri e ai Volontari della Protezione civile.

Questa mattina, purtroppo, la tragica scoperta.