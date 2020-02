Non rientra a casa, pensionato trovato senza vita

Sono terminate, a Udine, le ricerche nel canale Ledra da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato scattate dopo che un pensionato non aveva fatto rientro a casa. Dopo alcune ore di lavoro, necessarie anche per far abbassare il livello delle acque, è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo, un 67enne scomparso da ieri.

Non avendo più sue notizie e non vedendolo rientrare, i parenti, allarmati, avevano fatto scattare le ricerche, contattando il personale della Questura. A supporto dei pompieri di Udine, hanno operato anche i sommozzatori e il personale specializzato del Comando dei pompieri di Trieste.