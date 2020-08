Non rientra a casa, scattano le ricerche nella notte

Non rientra a casa e scattano le ricerche. Verso le ore 00.45 del 15 agosto 2020, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con due squadre, il supporto dell'UCL (Unità Comando Locale) e personale del nucleo cinofilo (proveniente anche dal comando VVF di Gorizia) in una zona rurale alle porte di Udine per la ricerca di una persona che non era rientrata a casa.

In tempo breve i Vigili del fuoco, assieme al personale della Polizia di stato, hanno ritrovato nella boscaglia la persona, un uomo nato nel 1985, in stato di semincoscienza. I VVF hanno quindi provveduto a posizionare l'uomo nella barella spinale coprirlo con un telino termico e, in attesa del personale sanitario, trasportarlo fino alla strada più vicina.