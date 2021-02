Non rientra a casa, scattano le ricerche

I Vigili del Fuoco sono stati attivati nella tarda serata di ieri per la scomparsa di un uomo di 48 anni di Amaro. A denunciare la sua assenza, intorno alle 21, è stata la moglie che ha dato l'allarme quando il marito non ha fatto rientro a casa come di consueto.

I pompieri sono impegnati con personale Speleo Alpino Fluviale, di Topografia Applicata al Soccorso, squadre ordinarie dalla sede centrale di Udine e del distaccamento di Tolmezzo e l'Unità Comando Locale, il furgone che funge da coordinamento in loco delle operazioni.

In ausilio stanno operando anche due unità cinofile dei comandi di Gorizia e Belluno e l'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia.

Impegnato nella ricerca anche personale della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino e unità cinofile della Protezione Civile regionale. Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, insieme ai colleghi della Stazione di Venzone.

L'uomo ha lasciato a casa il telefono cellulare e le chiavi dell'auto.

Chi ha informazioni e può aiutare nella ricerca deve chiamare subito il 112.