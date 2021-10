Non rientra a casa, scattano le ricerche

Verso le 16, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco e la partenza del distaccamento di Opicina sono stati chiamati in soccorso di una donna di 53 anni che si era allontanata da casa e non aveva fatto rientro.

I pompieri, insieme al Soccorso Alpino e alla Polizia di Stato, l'hanno ritrovata in prossimità dell'Abisso di Basovizza e prestato assistenza al personale sanitario per le prime cure. La donna è stata trovata in ipotermia e fortemente confusa ed è stata intubata dai sanitari, prima del trasferimento in ospedale.