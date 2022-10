Non rientra a casa, si cerca un 54enne a Trieste

E' stato attivato nel pomeriggio il piano provinciale per le persone scomparse. Si cerca un uomo di 54 anni che, uscito di casa, a Trieste, non ha fatto rientro. Dopo la denuncia dei parenti, che non hanno sue notizie da lunedì, sono scattate le ricerche. La base per le operazioni è stata allestita in prossimità della stazione dei Carabinieri di Prosecco - Compagnia di Aurisina.

Impegnati sul campo, sotto la direzione dei Vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile delle squadre di Duino Aurisina, Trieste e Muggia, insieme ai volontari del Soccorso alpino e alle forze dell'ordine.