Non rientra a casa, si cerca un 57enne a Sedegliano

Sono riprese questa mattina presto le ricerche di un uomo di 57 anni di Sedegliano che, uscito da casa nella mattinata di ieri, non ha fatto rientro. I familiari hanno dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi.

La sua vettura è stata trovata vicino a una centralina idroelettrica, nella località di Coderno. Per tutta la giornata di ieri i Vigili del Fuoco di Udine e i volontari di Codroipo hanno cercato il 57enne, purtroppo senza esito.

Le ricerche sono riprese oggi, con il supporto dei pompieri provenienti dal Comando di Trieste, di Pordenone e, se necessario, con il supporto dei sommozzatori per monitorare un canale. La base operativa è stata allestita in via Volta, a Coderno, con l'Unità di Comando Locale del Comando di via Popone.

Chi ha informazioni e può concorrere alle ricerche deve chiamare il 112. Sul posto i militari dell'Arma della Compagnia di Udine. E' stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Udine.