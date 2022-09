Non rientra al Rifugio Pellarini, ritrovato senza vita

È stato ritrovato senza vita il padovano classe 1998 disperso da ieri. Grazie al fiuto del cane Asia che è stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello Spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria ieri, nel gruppo del Jôf Fuart, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa buca.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. Si è atteso l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso.

L'allarme era scattato poco dopo le 21 di ieri, dopo la segnalazione ricevuta dal gestore del Rifugio Pellarini per il mancato rientro. Il 25enne era partito alle 5 dal rifugio con l'intenzione di scalare da solo la nota e difficile via di arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle Madri dei Camosci.

Nelle ricerche sono stati impegnati la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, l'elicottero della Protezione civile e due Unità cinofile, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. Attivato anche il Soccorso Speleologico Fvg. Sul posto al campo base anche i Vigili del Fuoco di Tarvisio.