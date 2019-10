Non rientra dal giro a castagne: scattate le ricerche per un uomo di Milano

E' in corso dalle 18.30 un intervento di ricerca nel tarcentino per un settantaquattrenne di Milano I. (nome) R. (cognome) di cui si sono perse le tracce durante una escursione per i boschi.

L'uomo era andato a castagne con un compagno più o meno coetaneo nella zona di Zomeais di Tarcento: i due si sono persi più volte di vista e ritrovati ma all'arrivo del buio, non vedendolo rientrare alla sua auto, il compagno ha dato l'allarme. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona) con dieci tecnici, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.