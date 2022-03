Non rientra dall'escursione, si cerca un uomo a Taipana

Un uomo di Udine, classe 1952, non ha fatto rientro da un'escursione: attivate le ricerche in comune di Taipana.

Assieme alla moglie era partito questa mattina per compiere una gita a piedi ma lei non si era sentita bene e aveva deciso di desistere. E' rimasta ad attendere il marito dove avevano parcheggiato il furgone, nei pressi della partenza di un sentiero che costeggia il Rio Gorgons e poi prende il nome di sentiero naturalistico di Zisilin, anche se non è certo che sia proprio quello il percorso da lui scelto.

Non vedendolo rientrare al tramonto, ha deciso di fare denuncia di scomparsa poco prima delle 19. Il marito le aveva detto che avrebbe fatto un giro di circa tre ore e mezza ed è partito all'incirca alle 10.30 del mattino.

I Carabinieri hanno attivato la stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino; sul posto anche la Guardia di Finanza.

Notizia in aggiornamento