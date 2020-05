Non rientrano dall'escursione, ricerche in Val Montanaia

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico è stata attivata assieme ai Vigili del Fuoco poco prima delle 19 su chiamata della Sores per un allerta di mancato rientro.

La ricerca è stata attivata da un papà, preoccupato perchè non riusciva a contattare la figlia al telefono da sette ore. La ragazza, una triestina classe 1991, era andata in escursione in Val Montanaia assieme al fidanzato, classe 1988, anche lui di Trieste.

I soccorritori hanno intanto tranquillizzato i familiari informandoli che la zona ha scarsa o nulla copertura telefonica e che la Val Cimoliana è ancora chiusa al traffico automobilistico. Questo secondo aspetto comporta 15 chilometri in più da fare a piedi lungo la stessa valle, normalmente percorribili in auto, a cui sono da aggiungere i tempi dell'escursione. Alcuni tecnici - quattro degli otto attivati - sono partiti in Jeep per risalire la valle e dopo pochi chilometri, alle 20 in punto, hanno incontrato i due giovani che scendevano incolumi.