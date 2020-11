Non rientrano dall'escursione, scattano i soccorsi

Tre giovani non sono ancora rientrati dalla traversata in cresta dell'Alta via Cai Gemona che dal Monte Chiampon procede in quota verso la catena del Monte Musi fino al Postoucicco. L'ultimo contatto telefonico con la famiglia di uno dei tre risale alle 16.45, avvenuto da un punto della cresta.

La zona ha molte aree di scarsa copertura telefonica e per questo i tre non sono al momento raggiungibili. Intorno alle 19.30, su segnalazione di uno dei familiari al 112, sono stati attivati il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza.