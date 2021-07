Non rientrano dalla Val Cimoliana, si cercano due escursionisti

Le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino sono state allertate per una ricognizione in Val Cimoliana, tra le Dolomiti Friulane, per il mancato rientro di due escursionisti padovani, un uomo e una donna.

A chiamare il Nue 112 è stato il padre di uno dei due, che attendeva il rientro dei due giovani da un trekking nel pomeriggio. L'automobile è parcheggiata nei pressi del rifugio Pordenone. Tutta la zona è priva di copertura telefonica e i due giovani potrebbero anche aver accumulato un ritardo senza riuscire ad avvisare.