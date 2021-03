Non riesce a proseguire l'escursione, donna soccorsa sul San Simeone

Stava risalendo assieme al marito sul sentiero che conduce al Monte San Simeone, ma a un certo punto non si è sentita più in grado di proseguire a causa della neve un po' gelata incontrata sul sentiero e nemmeno di scendere.

Una donna classe 1971 che stava compiendo l'escursione assieme al marito si è bloccata per il panico e ha deciso verso le 13.30 di chiedere aiuto. La coppia era partita dal bivio che conduce al Monte San Simeone e al Monte Festa e aveva in programma di compiere un itinerario ad anello rientrando all'auto lungo la strada militare del Monte Festa.

Sul posto, attivati dalla Sores, si sono portati i tecnici della stazione di Udine - Gemona del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Una squadra con due tecnici ha fatto campo base alla partenza del sentiero, tre soccorritori hanno raggiunto la coppia e la Guardia di Finanza era pronta in cima a fornire eventuale supporto con la barella.

Quando è stata raggiunta dai soccorritori la donna stava già meglio e si era tranquillizzata ma per sicurezza è stata ugualmente imbragata e assicurata con la corda per ripercorrere il sentiero in discesa, superando i primi metri sulla neve, e raggiungere nuovamente l'automobile. L'intervento si è concluso intorno alle 15.30.