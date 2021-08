Non riescono a contattarlo, trovato senza vita in casa

Una persona di 65 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Fiumicello Villa Vicentina, questa mattina. A dare l'allarme sono stati i parenti e i vicini, che non avevano sue notizie da ore.

Dopo una chiamata al 112, sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores e i Carabinieri della aliquota Radiomobile della Compagnia di Palmanova.

Inutili, purtroppo, i soccorsi: non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, da parte del medico intervenuto sul luogo della disgrazia.

La persona è morta per cause naturali, colta da un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.