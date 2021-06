Non rispetta l'ordinanza sugli alcolici, stop per cinque giorni al negozio di vicinato

Nella continua attività di controllo della legalità e della sicurezza, nonché della leale concorrenza tra le imprese, il Questore di Gorizia ha sospeso per cinque giorni l’attività di un negozio di vicinato di via Sant'Ambrogio, a Monfalcone.

Il sopralluogo congiunto da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e della Polizia Locale aveva consentito, nei giorni scorsi, d'individuare la violazione per tre volte negli ultimi tre anni dell’ordinanza sindacale che impone la chiusura dell’attività alle 20.30, qualora siano detenute all’interno del negozio bevande alcoliche. Al titolare, di nazionalità bengalese, è stata quindi sospesa l’attività per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

L’ordinanza del Sindaco Cisint era stata emessa nel 2019 per contrastare atti di inciviltà urbana nella zona di via Sant'Ambrogio, legati alla diffusione e al consumo di alcolici in quanto, come emerso dai numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, alcune attività commerciali effettuavano una vendita a basso costo di bevande alcoliche.

“La collaborazione tra forze dell’ordine è fondamentale per svolgere azioni congiunte ed efficaci a tutela della legalità e della sicurezza”, ha dichiarato il sindaco. "Per questo ringrazio la Polizia Locale per il grande lavoro di monitoraggio costante del territorio e per la disponibilità, prestandosi a pattugliamenti di volontariato e a tutte le forze dell’ordine che costantemente monitorano il nostro comune, sicuramente non facile”.