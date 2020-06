Non rispetta la quarantena, straniero denunciato

Sono state cinque le persone sanzionate ieri dalle forze dell'ordine a Trieste, una dai Carabinieri, due dalla Polterra e una dalla Polizia Locale, per mancato rispetto delle distanze e dell'obbligo della mascherina. La quinta multa è scattata nei confronti di un cittadino marocchino classe 1982; l'uomo è stato anche denunciato per mancato rispetto della quarantena. Doveva, infatti, rispettare i 14 giorni di 'lockdown' nel centro di accoglienza di Prosecco, ma la Polizia di Stato di Duino lo ha fermato per strada, senza mascherina.

Ieri, le Volanti della Questura hanno denunciato per furto un triestino classe 1975, che ha rubato il portafoglio di un vicino, e altre due persone per danneggiamento. Si tratta di un colombiano classe 1996 che, durante una lite, ha dato un calcio a un motociclo, che è caduto sull'asfalto, e di una donna classe 1986 originaria di Napoli, che durante una lite per futili motivi con altre due persone, ha rotto gli occhiali di un'altra donna; è stata denunciata anche per violenza privata.