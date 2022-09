Non rispetta le norme igieniche, stop all'attività

Prosegue l'attività della Polizia Locale di Monfalcone, in collaborazione con i tecnici l'Azienda Sanitaria, per la tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese. Nell’ambito di un controllo congiunto in un negozio di generi alimentari, gestito da un cittadino di nazionalità bengalese, gli agenti hanno accertato la presenza di due lavabi destinati alla manipolazione degli alimenti sprovvisti di acqua calda corrente (non era presente alcun impianto/caldaia).

Dall’ispezione dei locali, il retrobottega è risultato in condizioni di pulizia insufficienti e ingombrato da attrezzature da lavoro accatastate. Inoltre l’esercente usava abitualmente contenitori e sacchetti non idonei per il contenimento degli alimenti sfusi.

L’attività commerciale è stata sospesa fino al ripristino dei requisiti previsti; al titolare è stata irrogata una sanzione mille euro.