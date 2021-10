Non rispetta le norme sul cabotaggio, multa da 5mila euro

Nella giornata di lunedì 25 ottobre gli operatori della Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia, assieme ai colleghi della Polizia Locale di Gemona del Friuli e di Sedegliano, hanno svolto un servizio di controllo straordinario sui veicoli commerciali, in particolare autotreni e autoarticolati, effettuando due punti di controllo presso la rotatoria autostradale di Amaro e nella zona industriale di Tolmezzo.

Il servizio ha visto anche l’attiva collaborazione del Dipartimento Trasporti Terrestri - MCTC di Udine, che per l’occasione ha messo a disposizione proprio personale e un veicolo opportunamente allestito e attrezzato per le operazioni di verifica sui mezzi sottoposti ai controlli.

L’attività, volta alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di cabotaggio e trasporto intermodale a contrasto dell’abusivismo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione, ha permesso di controllare complessivamente 17 autotreni e autoarticolati per il trasporto merci, con targa italiana e straniera, facendo emergere alcune violazioni di natura amministrativa in capo a sette veicoli, di cui cinque comunitari. Una multa è scattata per superamento dei limiti di velocità, cinque per l’omesso mantenimento in efficienza dei veicoli e rimorchi, 11 sono relative alla violazione delle norme dei tempi di riposo durante la guida dei mezzi, una all’assenza di documentazione per l'effettuazione di trasporto internazionale e sei sono relative all’irregolare utilizzo del cronotachigrafo.

Nell’ambito delle verifiche un autista di nazionalità rumena, conducente di un veicolo con targa slovena, è stato multato per 5mila euro per violazione delle norme Ue sul trasporto intermodale e cabotaggio, in quanto non in possesso dei documenti attestanti l’ingresso nel territorio italiano.