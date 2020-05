Non rispetta lo stop, scontro in via Monte Grappa

Incidente, poco prima di mezzogiorno, a Udine in via Monte Grappa. Per cause in corso di accertamento, da parte della polizia locale di Udine intervenuta sul posto per i rilievi, due auto si sono scontrate. Probabile che all'origine del sinistro ci sia il mancato rispetto del segnale di stop da parte di una delle due vetture coinvolte, una Ford Fiesta guidata da un 36enne di Udine e una Dacia Sandero guidata da un 47enne, sempre residente nel capoluogo friulano.

Ad avere la peggio quest'ultimo, che è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.