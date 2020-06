Non rispettano le distanze, chiuse due attività

Sono state 2.374 le persone controllate ieri in regione per il rispetto delle norme anti Contagio. Una domenica tranquilla sul fronte delle multe, con 29 persone sanzionate, come comunica la Prefettura di Trieste. A queste si aggiunge uno straniero, che doveva rispettare la quarantena in un centro di accoglienza a Prosecco, sopreso in strada dalla Polizia di Stato e denunciato. Sette, infine, le denunce per altri reati.

Meno bene, invece, è andata alle attività commerciali: a fronte di 412 verifiche, due attività sono state chiuse, una delle quali in via provvisoria, per non aver fatto rispettare il distanziamento; sanzionato anche un titolare.