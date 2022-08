Non rispettano le normative di sicurezza, sospese due attività

Controlli nel settore edile e della ristorazione del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Udine, Tolmezzo e Tarvisio.

Le verifiche, svolte sull’intero territorio provinciale, hanno consentito d’individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali assenza di protezioni e mancato rispetto delle normative sull’uso dei ponteggi, omessa manutenzione dei presidi antincendio, mancanza della dotazione di presidi di pronto soccorso e della documentazione di valutazione dei rischi.

Sono state controllate due aziende del settore edile e un’attività di ristorazione, individuate in base all’analisi delle banche dati, per un totale di dieci lavoratori. All’esito delle verifiche, sono stati sospesi un cantiere e un ristorante per gravi violazioni sulla sicurezza. Comminate multe per 29.300 euro.

Nel dettaglio, in un cantiere in Carnia sono state riscontrate violazioni riguardanti il ponteggio nei confronti di una ditta artigiana; è scattata una sanzione da 982 euro.

In un altro cantiere, a Codroipo, è stata trovata una ditta i cui operai utilizzavano il ponteggio senza protezioni contro la caduta dall’alto. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre a una multa da 8.896 euro.

Infine, sanzioni per 19.400 euro per una pizzeria di Tarvisio, all’interno della quale sono state riscontrate violazioni riguardanti i presidi antincendio e di primo soccorso, nonché l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività.