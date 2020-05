Non rispettano le norme, 69 multe in Fvg

Proseguono, anche in questa prima settimana di 'fase due', che ha restituito maggiore libertà di movimento ai cittadini, i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti Covid-19, in particolare per evitare che si creino assembramenti e che tutti, fuori casa, indossino protezioni per naso e bocca nei luoghi in cui è possibile incontrare altre persone.

Proprio il mancato uso delle mascherine, come ha ricordato nei giorni scorsi il Prefetto di Trieste, è uno dei motivi principali delle sanzioni. Ieri, a fronte di 3.291 verifiche, sono state 69 le multe. 21, invece, le persone denunciate per altri reati.

Per quanto riguarda le attività commerciali, i controlli sono stati 1.506; in questo caso si segnala un solo titolare sanzionato per il mancato rispetto delle regole.