Non rispettano le norme anti Covid, 50 multe in Fvg

Giornata decisamente 'positiva' nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid-19 nella nostra regione. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, infatti, a fronte di 3.115 verifiche delle forze dell'ordine sono state 50 le persone multate. Rientra anche il dato sugli altri reati che, dopo due giornate di boom in coincidenza con l'avvio della fase due, ieri sono rientrati; sono state solo tre le persone denunciate.

Nulla da segnalare, infine, per le attività commerciali: a fronte di 1.355 controlli, nessun esercizio è risultato non in regola.